“Ci dicono come vivere e molto spesso, per mancanza di coraggio, non riusciamo a trovare la nostra strada, ciò che ci rende felici. Ognuno di noi ha il diritto di essere felice, di fare ciò che gli piace, di scoprire se stesso”. E’ questa la filosofia di vita di Stefano Lotumolo, fotografo lucchese 31enne, che martedì 27 novembre, alle ore 19.30, presenterà “It’s All About Love”, libro e film della sua esperienza in giro per il mondo negli ultimi tre anni, nella Caffetteria Fenaroli di Lanciano.



Da tre anni in giro per il mondo immerso in culture completamente diverse dal sistema in cui ha vissuto per 28 anni. Con il suo messaggio d’amore cerca di far capire che la diversità non deve essere un limite, bensì un valore aggiunto.



E’ da Pistoia che ha iniziato il suo tour italiano di presentazione del nuovo lavoro che durerà un mese nel quale, oltre a parlare del suo libro, esporrà alcune sue opere.

“Con le foto è iniziato tutto per caso. - dice di sé Stefano - Ho iniziato a fotografare col cuore più che con la teoria e questo è quello che persone vedono e sentono. Nei miei viaggi - spiega il giovane fotografo, ho abbandonato l’idea di comfort, non solo per una questione di costi, ma anche per riuscire ad immettermi ad entrare in contatto con le persone che vivono il luogo, cercando di essere ospitato quanto possibile”.



L’appuntamento a Lanciano è quindi per martedì 27 novembre dove, oltre alla presentazione di “It’s All About Love”, ci sarà una piccola esposizione fotografica fino a tarda notte. L’ingresso è gratuito.