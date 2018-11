“Ringrazio il presidente della Camera di Commercio Mauro Angelucci che mi ha delegato nel delicato ruolo di presidente dell’Agenzia: il nostro metodo di lavoro sarà improntato sulla concertazione e condivisione, rinforzando quel concetto di lavoro a rete che è vitale per il successo delle iniziative per lo sviluppo locale di cui l’Agenzia ha uno specifico mandato”.



Tra gli interventi prioritari dell’Agenzia, ha dichiarato la presidente Scastiglia, sarà centrale l’impegno nella progettazione comunitaria e nell’orientamento al lavoro e alle professioni e il supporto alla creazione di impresa.



Il consiglio di amministrazione è composto di valide professionalità. Affiancheranno Letizia Scastiglia, attuale direttore della CNA Chieti, Marco Bellisario, presidente Sezione Sistema Moda e Membro del Consiglio di Presidenza in Confindustria Chieti Pescara, Gianluca Luminari, revisore contabile ed esponente dell’associazione dell’artigianato UPA CLAAI, Viviana Natalepresidente del Centro di assistenza tecnica Confesercenti Chieti e Piero Galasso, imprenditore del settore ortofrutta di Confcommercio Pescara.



La direzione dell’Agenzia è affidata a Maria Loreta Pagliaricci, dirigente dell’Ente camerale e attuale Segretario Generale facente funzione.