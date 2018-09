Un uomo di 82 anni è stato ricoverato con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara in seguito alle gravi ferite riportate in un investimento accaduto a Lanciano (Chieti). Dopo le prime cure sul posto, e poi in pronto soccorso, l'ottantaduenne è stato trasferito nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia Municipale. L'incidente è avvenuto in via Rosato Guido, nei pressi dell'incrocio con via Vincenzo Bianco. L'uomo stava attraversando la strada, quando è stato improvvisamente travolto dall'automobile. Secondo i primi accertamenti non era sulle strisce pedonali. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso.