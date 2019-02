I due sono imputati per l'incendio che il 27 maggio 2018, pochi giorni prima dell'inaugurazione, danneggiò un pub a Vacri (Chieti). Entrambi sono accusati di aver fabbricato e portato sulla strada tre bottiglie incendiarie, con l'aggravante del danneggiamento seguito dall'incendio del pub. Per la prima accusa, ovvero la fabbricazione delle bottiglie incendiarie, il 25enne, assistito dall'avvocato Fabiana Desiderio, oggi è stato assolto. Il 62enne sarà processato per tutti i reati che gli vengono contestati il prossimo 21 maggio. Il proprietario del pub si è costituito parte civile e chiede un risarcimento dei danni di 40.000 euro.