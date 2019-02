Dall'alba la Protezione civile e Vigili del fuoco sono di nuovo impegnati nello spegnimento del rogo divampato in località Camerata. Nella notte infatti l'incendio è ripreso in più punti alimentato dalle forti raffiche di vento. Le operazioni di spegnimento e bonifica, proprio per le avverse condizioni meteo, sono rese difficili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e i militari della compagnia di Tagliacozzo che hanno avviato indagini per accertare la natura dell'incendio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi compresa quella dolosa. L'incendio ha toccato anche una rimessa agricola distrutta parzialmente dalle fiamme.