"Un ringraziamento va a tutti i candidati locali del centrodestra che hanno contribuito in maniera determinante al successo della coalizione. “Nuova Lanciano”, da sempre, ritiene che i migliori risultati si ottengono quando c’è l’unione di tutte le forze in campo. La storia, anche recente, ci insegna che le divisioni non pagano mai!" - Così il gruppo consiliare Nuova Lanciano in un nota.

"Complimenti particolari alla Lega e ai suoi esponenti per il rilevante risultato conseguito sul territorio frentano ed in provincia, con l’auspicio che possano contribuire a rimediare agli errori del governo uscente.

“Nuova Lanciano”, in accordo con la totalità dei gruppi appartenenti alla minoranza consiliare, è stata e sarà sempre disponibile ad offrire un proprio diretto contributo al supporto della coalizione di centrodestra, purché ogni scelta venga condivisa per tempo e senza pregiudizi politici, nel pieno rispetto delle identità di ognuno.

Di contro, è doveroso rimarcare il responso negativo delle urne nei confronti dei tre candidati dell’Amministrazione Pupillo. Ciò evidenzia il “disagio” dei cittadini lancianesi nei confronti dell’azione amministrativa portata avanti da una maggioranza che naviga sempre più a vista, non avendo conseguito alcun risultato significativo per Lanciano in otto anni di amministrazione. Questo indipendentemente dall’analisi del Sindaco Pupillo che è incomprensibilmente felice di essere arrivato secondo e, circa le sue “preoccupazioni” sul centro destra lancianese, può stare più che sereno poiché i rappresentanti dello stesso centro destra, in tempi non sospetti e senza i clamori della cronaca, hanno incontrato Marsiglio a cui hanno rappresentato tutte le criticità di questo territorio, ottenendo una promessa di impegno fattivo e costruttivo nell’interesse della nostra collettività.

“Nuova Lanciano”, dunque, ancor più dopo l’incoraggiante risultato delle regionali, continuerà la sua opposizione nei confronti dell’attuale amministrazione di centrosinistra, rivendicando, fin da ora, un ruolo da protagonista nella costruzione di una compagine, credibile ed affidabile, che alle prossime elezioni amministrative comunali, possa portare avanti concretamente un progetto alternativo all’attuale governo cittadino in grado di dare nuovo vigore alla nostra città."

Paolo Bomba

Angelo Palmieri