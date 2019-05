Il Generale Aniello, alla presenza di tutti i Comandanti di Corpo e dello Stato Maggiore, ha illustrato all’Autorità l’attività operativa della Guardia di Finanza in Abruzzo e la sua organizzazione in funzione degli aspetti socio-economici del territorio, sottolineandone il fondamentale ruolo ricoperto a tutela degli interessi economico-finanziari del Paese, dell’Unione Europea e degli Enti locali, nonché a salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini.







Il Comandante Regionale ha altresì ricordato gli accordi firmati, e ancora vigenti, con la Regione Abruzzo, finalizzati al coordinamento sinergico delle attività di controllo e scambio di informazioni in materia di finanziamenti Europei e alla post-formazione del personale per il rafforzamento delle competenze tecnico professionali dei militari del Corpo.

Al termine della presentazione, il Presidente Marsilio ha evidenziato l’imprescindibile valore aggiunto offerto dalla Guardia di Finanza a tutela del bilancio regionale.