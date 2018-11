Il concerto, che si terrà giovedì 22 novembre, dalle ore 10, nel teatro Fenaroli di Lanciano, è stato interamente organizzato dagli studenti che si sono occupati di curare ogni parte dell’evento che nasce come una particolarissima assemblea d’istituto che, dalle mura scolastiche, si sposta tra le poltroncine rosse del teatro.



“Abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso - dice Mattia Moretta, rappresentante d’istituto del Galilei - e di ‘sfruttare’ la festa di Santa Cecilia, santa patrona della Musica, che cade proprio il 22 novembre, per la nostra assemblea alternativa che vuole essere una festa di inizio anno ed, insieme, una inaugurazione delle celebrazioni per il cinquantenario della nostra scuola”.



Saranno quindi coinvolti tutti gli studenti del Liceo Galilei in quella che sarà a tutti gli effetti una lezione-concerto in cui Michele Di Toro e Lisa La Pietra alterneranno momenti musicali a vere e proprie spiegazioni sulla musica a 360 gradi a cui, magari a sorpresa, si aggiungeranno anche gli stessi studenti.



Comincia alla grande, quindi, il cinquantenario del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano che, fino a maggio, proporrà ai propri alunni ed alla città intera una serie di eventi, incontri, convegni e momenti conviviali che si concluderanno con una originalissima “Notte del Galilei” tra ex alunni, studenti di oggi, cultura e divertimento per spegnere tutti insieme le 50 candeline.