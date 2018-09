Dopo due serate dedicate ai giovani – il 12 settembre con “Supporter and the city”, che ha visto piazza Plebiscito ballare insieme alla vocalist Barbara Tucker, e il 13 settembre con la “Nuttate 3.0” fino ai fuochi d’artificio delle 4 di mattina – l’appuntamento con le Feste di Settembre per il 14 settembre è all’insegna di un pubblico più adulto con il Festival “Ragazzi di strada”