Nella mattinata di oggi, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Carlo Cerrina, che ha assunto il comando il 31 agosto scorso, nel novero delle visite che sta effettuando in Abruzzo come prima presa di contatto con le diverse realtà territoriali, si è recato in visita al Comando Provinciale di Pescara.

L’alto Ufficiale ha visitato la sede di viale D’Annunzio dove ha trovato ad accoglierlo il Colonnello Marco Riscaldati nonché gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e di Nucleo oltre ad una rappresentanza dell’Arma in congedo. Il Generale Cerrina ha ascoltato con attenzione la relazione del Comandante Provinciale sulle dinamiche del territorio pescarese e sulle sue problematiche sociali, di ordine e sicurezza pubblica. Si è poi intrattenuto a colloquio con il personale ed ha incontrato i vertici provinciali delle altre Forze di Polizia operanti nel capoluogo. A seguire, accompagnato dal Comandante Provinciale, il Comandante della Legione ha incontrato dapprima il Prefetto, Dott. ssa Gerardina Basilicata ed a seguire il Sindaco Marco Alessandrini, il Procuratore della Repubblica, Dott. Massimiliano Serpi ed il Presidente del Tribunale, Dott. Angelo Mariano Bozza ed in chiusura il Vescovo Mons. Tommaso Valentinetti. Il Generale Cerrina si è accomiatato dal Comando Provinciale dopo essersi complimentato con tutti i militari per l’impegno e l’attività svolta, nonché per i risultati conseguiti dall’Arma nel territorio della provincia. La visita, iniziata di prima mattina, è terminata verso le 14.00.