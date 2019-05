Sarà un importante momento di formazione sia per i tecnici e istruttori dell'Asd Pro Notaresco che di crescita per i bambini.

"invitiamo i genitori ad assistere all'evento e collaborare liberando da altri impegni i loro ragazzi" spiegano i dirigenti dell'ASD Pro Notaresco.

"Nel mese di maggio di solito si inizia ad analizzare ed esaminare quella che è stata la stagione sportiva che si sta per concludere. Noi dell'Asd Pro Notaresco siamo invece nel periodo più intenso e ai tornei estivi, all'organizzazione del nostro torneo Memorial Cesare Farina ed agli altri eventi sportivi in programma, aggiungiamo la cura dell'aspetto della formazione con due importanti appuntamenti, distinti per categorie di età, sotto la direzione del mister Loris Carbonelli, formatore del Carpi Football Academy" spiega Mirko Gramenzi, addetto ai rapporti con la Figc, alla comunicazione e all'organizzazione degli eventi sportivi dell'Asd Pro Notaresco. "Il 6 e il 17 maggio i nostri Tecnici e bambini dell'attività di base avranno modo di accrescere e arricchire il proprio bagaglio grazie alla presenza di un Allenatore professionista con esperienza decennale nei settori giovanili. Più che una chiusura della stagione sportiva è come se si anticipasse l'inizio della prossima... non si finisce mai di imparare e di formarsi".