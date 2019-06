L’appuntamento è per giovedì 6 giugno, presso la sede dell'ITS Meccanica a Lanciano, presso il Palazzo degli Studi, in Corso Trento e Trieste, 72 dalle ore 14:30 alle ore 17:00.



Startup Grind è nata nel 2010 in Silicon Valley e ad oggi è presente in più di 500 città e 125 stati. L’obiettivo della community è quello di divulgare la cultura imprenditoriale e dell’innovazione in tutto il mondo.



Il 6 giugno a Lanciano si parlerà in particolare, di startup innovative, di robotica, di moto elettriche. Gli ospiti saranno Antonio Ranalli, Co-Founder di Armotia, la prima moto di serie elettrica con due ruote motrici a ripartizione elettrica della coppia e Andrea Pericoli, Martino Bucci e Francesco Ricciardi, founders della startup innovativa The Prototype, con il loro Cobot, il robot collaborativo evoluto stampato interamente in 3D. Gli Startupper racconteranno, alla community di studenti, professori, innovatori ed imprenditori radunati nella sala conferenze dell’ITS del loro percorso formativo ed imprenditoriale ed il segreto del loro successo imprenditoriale.



Sarà presente all’evento INVITALIA, l’Agenzia per lo sviluppo del Governo, con la referente Giulia Zanotti.



L'agenda dell'evento prevede:

ore 14:30 Check-in

ore 15:00: Presentazione evento ITS e THE HIVE, intervento Invitalia, Fireside chat con Antonio Ranalli e Andrea Pericoli e Networking.

Chiusura evento ore 17:00.





Per prenotare la partecipazione: www.startupgrind.com/pescara

Per info: ITS SISTEMA MECCANICA Lanciano (Ch) tel. 0872.660304

THE HIVE tel. 085.9960021 pescara@the-hive.it www.the-hive.it