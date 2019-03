Virginia Chimenti, figlia del Prof. Claudio Chimenti, docente di Odontostomatologia all'università dell'Aquila, era ieri su quel Boing 737 dell'Etiopian Airlines precipitato appena sei minuti dopo il suo decollo dall'aeroporto di Addis Abeba. Virginia 26 anni lavorava per il World Food Programme.

In un post su fb dell'ateneo abruzzese si legge: "Lutto in Ateneo. L’Università tutta si stringe nel dolore della scomparsa di Virginia Chimenti, figlia del Prof. Claudio Chimenti docente nella nostra università. Virginia Chimenti da sempre impegnata nel volontariato e interessata all'Africa e al suo sviluppo economico e sociale, dopo la maturità scientifica al liceo romano Amedeo Avogadro e la laurea a Milano e un master in Studi africani e orientali a Londra, Virginia aveva lavorato nella sede milanese di Alice for Children, per poi occuparsi del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Poliglotta, conosceva perfettamente inglese, francese e spagnolo, da 2 anni era entrata nell'agenzia del Wfp delle Nazioni Unite, con sede a Roma, dove si occupava dei budget per i servizi logistici.

La Rettrice Paola Inverardi a nome di tutto l’Ateneo esprime la sua vicinanza e dolore alla mamma Daniela e al papà Claudio."

Nello schianto sono morti 8 italiani. Molti dei 157 passegggeri erano diretti all'assemblea Onu sull'ambiente.