L’Ufficiale, in questi ultimi giorni, ha completato un giro di saluti ai superiori gerarchici che ha ringraziato per la continua opera di indirizzo e vicinanza ricevuta e alle Autorità del territorio che, nelle loro varie declinazioni, hanno sempre dimostrato vicinanza e disponibilità alle esigenze istituzionali. Ha altresì espresso la sua soddisfazione per aver retto un Comando così impegnativo e complesso e di affetto verso un territorio che, ricco di tematiche e fenomenologie, ha saputo confermarsi ospitale e accogliente. Un grato pensiero è stato altresì rivolto agli operatori dell’informazione che hanno sempre proposto in maniera puntuale ed equilibrata le attività di servizio disimpegnate da tutte le articolazioni della Compagnia di Montesilvano. Un particolare pensiero va ai militari che in questi anni lo hanno collaborato: “Un pensiero affettuoso va ai miei Carabinieri cui rivolgo espressioni di sincera gratitudine per l’attività svolta in questi anni, i veri protagonisti di questa bella ed esaltante esperienza”. L’Ufficiale ha infine augurato un buon lavoro al suo successore, Capitano Luca La Verghetta, proveniente da Pozzuoli (NA) dove negli ultimi due anni ha retto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.