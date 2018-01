I 21 volontari immediatamente accorsi sul posto con 3 ambulanze, un furgone per il trasporto attrezzature ed una macchina, hanno immediatamente allestito un posto di prima accoglienza composto da 3 tensostrutture dove, oltre a fornire assistenza immediata per ogni necessità, di concerto con la polizia municipale, hanno provveduto ad effettuare un censimento per comprendere quante persone, realmente, necessitavano di assistenza a seguito della veloce evacuazione operata dai vigli del fuoco con quali, inoltre, hanno provveduto ad evacuare una signora anziana non autosufficiente e non deambulante.







Il nostro Comitato, sempre pronto ad affrontare le emergenze cittadine, ha provveduto a fornire generi di primissima necessita ed informazioni su come comportarsi ed a chi rivolgersi per ogni necessità. In particolare, il personale di area 2, quella che in Croce Rossa si occupa di sociale, coordinati dalla delegata Marisa Camplese, hanno provveduto a preparare bevande calde da distribuire alle persone coinvolte nell'emergenza.



Il Presidente Fabio Neddu, sottolinea come sia fondamentale nei momenti di emergenza, “rispondere con immediatezza, efficienza e competenza e, come questa circostanza ha dimostrato, occorre prepararsi e formarsi costantemente, sia a livello operativo che di coordinamento ed interrelazione con i livelli istituzionali di comando della criticità, ricordando sempre che dove c’è preparazione c’è anche tutela e salvaguardia delle vite dei nostri concittadini. Per questo non posso che ringraziare tutti i volontari che, ogni giorno, donano il loro tempo formandosi e facendo servizio per questa città e per ogni persona che necessita del nostro aiuto".