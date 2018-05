Archi (Ch), 6 maggio 2018 – Approda ad Archi (Ch) il prossimo 9 maggio il tour estivo “Grazie Vasco Tour” dei Kom, nota tribute band del Blasco nazionale che mercoledì prossimo si esibirà in piazza G. Marconi in occasione delle festività religiose. Mirco Salerni alla voce, Agostino Balice alla chitarra, Emiliano Sabatini alla chitarra, Davide Rovinelli alla batteria, Fabrizio Lauriente alle tastiere e Mario Colasante al basso: questa la composizione storica del gruppo che scalderà le piazze di tutta Italia e anche quella archese con il tour estivo appena iniziato.

I KOM nascono da un' idea di Mirco Salerni che, forte di una timbrica naturale levigata sulle corde di Vasco Rossi ed un'esperienza musicale ventennale, ha deciso di comporre una band che per caratteristiche e sonorità riuscisse a convincere anche i fan più "integralisti" di Vasco. La cover band dell'anno 2017, definita così dalla stampa più accreditata, scelta per presenziare e suonare nel contesto del mega evento del Modena Park della scorsa estate aprendo il concerto spalla al Rimini Beach Arena davanti a 30000 persone, attualmente sta vivendo il grande successo del singolo “Grazie Vasco” prodotto da Music Force che vede la partecipazione di Claudio Golinelli "Il Gallo".



Il concerto di Archi sarà l’occasione per poter ascoltare dal vivo il brano “Grazie Vasco” ma anche il modo di viaggiare con i più grandi successi del rocker di Zocca: “Siamo solo noi”, “Ogni Volta”, “Vivere”, “Sally”, “Toffee” e tante atre canzoni che sono state le colonne sonore di intere generazioni. L’appuntamento è per mercoledì 9 maggio alle 21.30.

Ma le feste archesi dedicate a San Michele Arcangelo e San Nicola di Bari inizieranno martedì 8 maggio, serata durante la quale si esibirà il cabarettista Tony Russi accompagnato dall’orchestra “Pentagramma”. Le festività dell’8 e 9 maggio ad Archi sono da sempre molto sentite da parte di tutta la collettività, poiché legate al culto di San Nicola. Ogni anno un folto gruppo di pellegrini si reca in pellegrinaggio a Bari e, dopo aver venerato le spoglie del Santo a nome di tutti gli archesi, i pellegrini rientrano in paese la mattina del 9 maggio e vengono amorevolmente accolti da tutti i loro compaesani.