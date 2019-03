Proseguono senza sosta i controlli antidroga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lanciano agli ordini del Capitano Vincenzo ORLANDO. Dopo i rinvenimenti e gli arresti della scorsa settimana, continuano le attività finalizzate a contrastare il fenomeno della diffusione e del consumo delle droghe soprattutto fra i più giovani. Ieri pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e radiomobile, impegnati in uno specifico servizio coordinato dal Comandante Tenente Massimo CANALE, in zona sant’Onofrio hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre giovani, due ragazzi ed una ragazza, che procedevano in direzione di Lanciano. I tre, sin da subito assumevano un atteggiamento insofferente mostrando degli evidenti segni di agitazione che inducevano i militari ad approfondire gli accertamenti a loro carico. Condotti in Caserma gli stessi sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale e veicolare, anche con l’ausilio di personale femminile. Durante l’ispezione i Carabinieri si accorgevano che all’interno di uno dei panini che i giovani stavano consumando in macchina prima del controllo, vi era celato un involucro contenente un ovulo di hashish del peso di circa 15 grammi che è stato sottoposto a sequestro. Per tale motivo, per D.R.N, 20enne, Z.D., 18enne e B.G. 39enne, è scattata la denuncia in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il consumo e lo spaccio di droga costituiscono una delle principali priorità da contrastare per l’Arma dei Carabinieri poiché a questi, molto spesso, si legano una serie di reati “satellite” commessi proprio dai consumatori di droga che hanno costante necessità di procurarsi denaro.