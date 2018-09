Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 28 settembre per uno dei 5.408 progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il 2019 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Le aree di intervento su cui insistono la maggior parte dei progetti sono, l’assistenza disabili, minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale, educazione e promozione culturale, tutoraggio scolastico, cura e conservazione del patrimonio storico, ambientale ecc.



Dopo molti anni anche Guardiagrele è tornata a far parte della lista degli Enti che realizzano progetti di Servizio Civile, grazie al lavoro di progettazione svolto dal Comune di Guardiagrele in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Chieti.



In questa prima fase sono aperti 4 posti, per ragazzi dai 18 ai 28 anni, che presteranno il loro servizio per 12 mesi.

I ragazzi selezionati saranno impegnati in attività per il centro disabili adulti di Guardiagrele, attualmente aperto 3 mattine a settimana, servizio gratuito per i disabili gravi.



Inoltre il Servizio Civile offre:

- Almeno 80 ore di formazione;

- Crediti formativi;

- Attestato di partecipazione al Servizio Civile;

- Valutazione dell'esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza;

- Riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile);

- Assegno mensile di € 433,80.



Le domande vanno presentate al comune di Guardiagrele tramite PEC all’indirizzo comune.guardiagrele@pec.it o a mano presso l’ufficio protocollo del comune in Piazza San Francesco 12.



Tutte le informazioni del bando di Guardiagrele sono disponibili sul seguente link.

http://www.guardiagrele.gov.it/avviso30082018.html



Grazie ai volontari selezionati potremo provvedere a migliorare il servizio del nostro centro, ripristinando il trasporto da e per il centro, alleggerendo le famiglie dall’accompagnare i propri famigliari; proporremo agli utenti del centro ulteriori attività e potremo programmare anche l’ampliamento dell’orario e dell’utenza, potendo offrire il servizio anche ad eventuali utenti di altri comuni limitrofi.



Il servizio civile è un momento unico per i giovani che lo intraprendono, perché possono scoprire le proprie potenzialità e in più entrano in contatto con il senso di cittadinanza attiva e solidale. E' un dare al proprio territorio e un ricevere di esperienze e competenze.



Un'opportunità importante che abbiamo voluto restituire ai nostri ragazzi.