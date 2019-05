“Dopo 30 anni dalla sua approvazione abbiamo scelto di far ‘riscrivere’ ai bambini di 80 scuole primarie di tutta Italia la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’esperienza ci ha insegnato che ascoltare i più piccoli porta non solo a risultati sorprendenti, ma anche ad adeguare al mondo di oggi la lettura di un documento vivo e attuale”. Ad annunciarlo è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), Filomena Albano. Il giorno 5 giugno a Lanciano nell’aula magna della scuola secondaria di I grado “Umberto I” si terrà, dalle ore 10:00 per le classi quarte A, B e C e terza C di Principe di Piemonte e dalle 16:30 per le classi terze di Principe di Piemonte e di Rocco Carabba, l’evento conclusivo che ha coinvolto in tutto 170 alunni, interverranno le autorità dell’amministrazione locale.

“I bambini parlano diritti[o]” è un progetto che coinvolge circa 10.000 mila studenti e 600 docenti dal nord al sud della Penisola e si realizza attraverso conferenze ludiche locali, animate dagli ‘allenatori di cervelli’ dell’Associazione ‘Così per Gioco’. Ai bambini è stato regalato un libro di avventure di Geronimo Stilton nato dalla collaborazione dell’Autorità garante e Piemme: “Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini”. Dagli stimoli che sorgono dall’interazione con gli allenatori di cervelli, dagli strumenti offerti e dai libri utilizzati,tra cui una sintesi della Convenzione, si avvia un percorso di gioco e partecipazione destinato a raccogliere i bisogni dei più piccoli e a trasformarli in richiesta di diritti.