I Carabinieri della Stazione di Giulianova hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, per furto aggravato in concorso tra loro, un uomo ed una donna già noti alle Forze dell’Ordine.

Si tratta di G.D.C., quarantacinquenne e di L.C., cinquantenne, entrambi di Tortoreto. I due, ritengono i Carabinieri, i giorni 7, 21 e 28 di ottobre, tutte domeniche e quindi durante la chiusura della stazione di servizio, hanno forzato le gettoniere dell’impianto automatizzato dell’autolavaggio, impossessandosi dei gettoni contenuti all’interno, molto probabilmente poi utilizzati dalla coppia per prelevare i prodotti per la manutenzione dei veicoli contenuti nei distributori automatici ivi ubicati. Il danno economico che i due hanno causato al gestore ammonta, complessivamente, a circa 1.500 euro. Le indagini, che si sono concluse in pochi giorni, hanno preso l’avvio dalla visione delle immagini catturate dalle telecamere della videosorveglianza della stazione di servizio.