L’occasione è stata data proprio dalla “Giornata dell’Anziano” che il Sindaco di Giuliano Teatino, Nicola ANDREACOLA, ha voluto celebrare proprio nella giornata del 25 novembre. E’ dal 1982, seguendo le indicazioni del Santo Padre Giovanni Paolo II, che sensibilizzò gli Amministratori locali a dedicare più tempo e attività agli anziani, che il Comune di Giuliano Teatino, in virtù di una delibera di Giunta Comunale, ogni anno festeggia gli “anziani” della comunità.

E domenica è toccato a circa 260 di loro ritrovarsi dapprima in chiesa, presso la Chiesa della Santissima Maria Assunta, per una messa celebrata da Don Rocco Calabrese, e poi all’Hotel Mara di Ortona per una piacevole conviviale.

Proprio al termine della cerimonia ha preso la parola il Mar. Magg. Corrado Perseo, Comandante della Stazione Carabinieri di Miglianico, il quale ha illustrato a tutti i presenti il contenuto di un opuscolo, realizzato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’amministrazione comunale, contenente un vero e proprio decalogo per prevenire le truffe. Molto apprezzata l’iniziativa che, con la distribuzione a ciascuno dei presenti di una copia a colori dell’opuscolo, consentirà agli anziani, in particolar modo a coloro che vivono da soli, di avere sempre a portata di mano un’utile “guida” per prevenire spiacevoli sorprese.