Le associazioni 'Asad' e 'Aniad Abruzzo', insieme alla dott.ssa Giuliana La Penna del Servizio di Diabetologia della ASL di Pescara, in collaborazione con 'ABCDEF onlus' e 'In Giro Col Diabete' e con il patrocinio del Comune di Pescara, organizzano una passeggiata di 5km interamente su percorso cittadino ciclopedonale. Sarà allestito per l'occasione un gazebo con materiale informativo a cura dei volontari delle associazioni in Piazza Della Rinascita, dove alle ore 9.00 si ritroveranno i partecipanti per la partenza.