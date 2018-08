Lo slogan di quest'anno sarà: “ Noi ci mettiamo la faccia”. Nel partitone di 30 ore consecutive scenderanno in campo oltre 400 persone , uomini,donne,anziani e bambini. Anche in questa edizione non mancherà la presenza di testimonial del mondo del calcio e non solo che hanno voluto dare il loro contributo a questa bellissima iniziativa grazie alla quale in questi anni sono stati raccolti 78.400 euro destinati alla ricerca scientifica di Telethon per sconfiggere le malattie genetiche rare. In questi giorni intanto fervono i preparativi, c'è grande fermento tra gli organizzatori. Anche questa edizione sarà un grande momento di festa per tutta la comunità, non mancherà la musica, con l'esibizione di alcuni gruppi musicali,e degustazioni enogastronomiche di prodotti locali. L'emittente televisiva Antenna 10 ed il sito web Abruzzoinvideo.tv, da anni sono partner di questa bellissima iniziativa, con uno spot in onda gratuitamente sul nostro palinsesto e con interviste e servizi sull'evento ed anche quest'anno siamo al fianco di Giuseppe Tiberini, e di tutti gli altri organizzatori di Un Calcio alle malattie. La maxi partita della solidarietà in questa edizione ci tocca particolarmente perchè Giuseppe Tiberini ha perso la sua amata figlia pochi mesi fa proprio a causa di una malattia rara, ed è a lei ed a tutti i bimbi scomparsi a causa di questi mali cosi difficili da guarire, che dedicheremo ogni sforzo per promuovere una manifestazione volta a raccogliere fondi per la ricerca cosi che tante mamme e tanti papà possano continuare a sperare ed a lottare insieme ai loro piccoli e con l'auspicio che i numerosi ricercatori di Telethon possano essere sostenuti nel loro difficile lavoro e possano trovare un metodo di ricerca per sconfiggere tutta questa sofferenza. Il nostro abbraccio a Giuseppe e sua moglie che nonostante il dolore per la perdita di due figli, colpiti entrambi da malattie rare, sono riusciti a trasformare proprio quel dolore in qualcosa di positivo per chi crede e spera che attraverso la ricerca di Telethon il proprio piccolo possa continuare a vivere.