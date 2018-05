Alla vista degli agenti l'uomo aveva tentato di allontanarsi dalla stazione giuliese, ma gli è stato impedito. Al controllo dei documenti, il romeno è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo del Paese di origine dopo una condanna a 20 mesi per guida senza patente, in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, provvedimento giudiziario ratificato in Italia dalla competente Corte d'Appello. Da un anno riusciva a sfuggire ai controlli e a rendersi irreperibile per la notifica dell'arresto. Dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno.