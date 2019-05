Attraverso questa iniziativa, i lavoratori emigranti in Germania e rimpatriati in Italia, possono ricevere informazioni sulla loro posizione contributiva esteradirettamente dai funzionari dell’Ente previdenziale tedesco poiché per l’anno 2019 è la Germania che è stata indicata come ambito nazionale di riferimento per la regione Abruzzo.Le esperienze già fatte, realizzate negli anni precedenti sull’intero territorio nazionale ed anche in Abruzzo, hanno ampiamente dimostrato lo straordinario valore aggiunto dell’iniziativa, sia nell’ottica del miglioramento della qualità nei rapporti con i cittadini/utenti, sia per lo sviluppo della cooperazione fra Istituzioni pubbliche e previdenziali, realizzata, per questo specifico progetto, a livello extra-nazionale.Per le giornate italiane del 2019, nei giorni 14, 15, 16 e 17 maggio prossimi, funzionari incaricati dagli Enti previdenziali tedeschi apriranno due punti di consulenza nella nostra regione, per svolgere un’attività di consulenza destinata ai lavoratori migranti, precisamente nelle Direzioni provinciali Inps di Teramo e Chieti, secondo il seguente calendario:

14 e 15 maggio - Direzione provinciale Inps di Teramo – Via Oberdan 32;

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (14 maggio)dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (15 maggio)

16 e 17 maggio - Direzione provinciale Inps di Chieti - Via Domenico Spezioli, 12

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (16 maggio)dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (17 maggio) I potenziali utenti, individuati dal sistema informatico centrale dell’Istituto, hanno ricevuto dalle sedi Inps di Teramo e Chieti, una lettera personalizzata nella quale, tra l’altro, sono stati indicati i seguenti numeri di telefono che gli interessati possono chiamare per effettuare le prenotazioni:



Inps Teramo – tel 0861 336391

dalle 9,30 alle 11,00





mail: assicuratopensionatogestioneprivata.teramo@inps.it





Inps Chieti – tel. 0871 409280

dalle 8.30 alle 10.30





mail: assicuratopensionatogestioneprivata.chieti@inps.it

Ai funzionari delle Istituzioni estere saranno comunicati, con il dovuto anticipo, i nominativi degli interessati; ciò consentirà, presso le Istituzioni estere, la preventiva e necessaria attività istruttoria delle posizioni assicurative.Per agevolare il lavoro dei Funzionari esteri, gli interessati dovranno portare con sé, il giorno della convocazione, un valido documento di riconoscimento, nonché la documentazione in originale, in proprio possesso, relativa al lavoro svolto in Germania.

I residenti nelle province di Teramo e Chieti, già lavoratori in Germania, che non hanno ricevuto la lettera dall’Inps ma che ritengano necessaria una consulenza sulla propria situazione previdenziale, possono richiedere l’appuntamento, telefonando ai suddetti numeri.