L'evento è a favore dell'Angsa Abruzzo Onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) per le attività di sostegno alle famiglie e ha il sostegno dell'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e il patrocinio della Commissione della Pari Opportunità della Regione Abruzzo e dell'assessorato comunale alle Politiche Sociali.

Il concerto è molto atteso per la bravura degli interpreti, che eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi, Pablo de Sarasate in una rivisitazione della Carmen di Bizet e i tanghi di Astor Piazzolla.

Alessandro Quarta, definito da FoxLife: "il violinista rocker rivelazione della quarta serata di Sanremo", si esibirà con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, proseguendo la collaborazione iniziata già due anni fa. Quarta vanta altre collaborazioni importanti a Sanremo con il trio Il Volo e nel programma Rai 1 Balla con me di Roberto Bolle, inoltre con Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, James Taylor, Toquinho, Sarah Jane Morris, Gino Vannelli, Regina Carter, Pablo Ziegler.

L'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis, ritenuta “fra i più interessanti direttori della sua generazione”. E' fondatrice dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo,“quale luogo di condivisione interculturale – spiega De Angelis - in un’epoca in cui la valorizzazione della diversità è fonte necessaria per non perdere importanti connotazioni culturali che, nella loro divergenza, contribuiscono al patrimonio di tutti”. Dal 2017 è testimonial dell’Angsa Abruzzo, svolgendo la sua mission di sensibilizzazione sull’autismo nei concerti dei principali teatri italiani, ha coinvolto nelle iniziative per sensibilizzare il pubblico sul tema numerosi artisti oltre ad Alessandro Quarta, Danilo Rea, Luis Bacalov e il pianista piemontese Gabriele Naretto.