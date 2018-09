L'evento ideato da Giuseppe Tiberini ed organizzato dal Comitato Avis per Telethon e dalla sezione Avis di Gessopalena, ha rappresentato oltre che un grande momento di solidarietà anche una bellissima festa che ha attirato l'attenzione di tantissime persone di tutte le età giunte da diverse località abruzzesi. "Sono davvero molto felice, - ha detto soddisfatto Giiuseppe Tiberini, cuore pulsante della manifestazione - abbiamo raccolto grazie alla vendita delle magliette 13 mila euro che sommate alle 78.400 delle passate edizioni fanno salire a oltre 91mila euro il nostro contributo alla ricerca di Telethon sulle malattie rare. In questa edizione già nelle prime ore erano state vendute 500 magliette, ed abbiamo dovuto riciclare quelle dello scorso anno per accontentare tutti. -prosegue l'organizzatore Giuseppe Tiberini, il quale ha annunciato che già si pensa al titolo della prossima edizione che sarà "Obiettivo 100mila." -" Anche quest anno tutta la cittadinanza è stata parte attiva, e l'intera comunità del piccolo centro dell'entroterra teatino, dal meraviglioso borgo medioevale, è diventato esempio di grande cuore.

Questa edizione è stata inoltre molto sentita, non è mancata la commozione da parte di tutti nel ricordo dei figli di Giuseppe Tiberini, scomparsi proprio a causa di una malattia rara, Ilenia, una dolcissima ragazzina dagli occhi verdi è andata via qualche mese fa e questa è stata la prima edizione senza di lei. Per Giuseppe e la moglie non è stato facile ma sono riusciti a trasformare il dolore in coraggio e speranza che danno loro la forza di guardare al futuro impegnandosi per gli altri, per coloro che ancora lottano contro queste malattie, altre famiglie ed altri bambini che vedono nella ricerca l'unica luce in fondo al tunnel. Il Memorial dedicato ad Andrea ed Ilenia ha significato molto perchè questa iniziativa è nata dieci anni fa proprio su loro ispirazione. Altro momento clou dell' edizione 2018 è stata la presenza dii una giovane donna che sta lottando contro la malattia, ma che ha voluto dare il suo contributo lanciando un grande segnale di forza, ed indossando la maglietta della manifestazione è scesa in campo insieme al suo cagnolino per dare il suo calcio contro le malattie rare. Si tratta di Nicoletta Mamoncelli alla quale gli organizzatori hanno consegnato il Premio "Barcollo ma non mollo.

"Ma la decima edizione della manifestazione di solidarietà è stata anche tanto divertimento,musica,degustazioni gastronomiche di piatti tipici. Un'edizione riuscitissima grazie all'entusiamo di tutti, bambini,ragazzi,uomini e donne del territorio, associazioni. Anche quest'anno il comune di Gessopalena ha fatto parlare di se in positivo,un piccolo comune d'Abruzzo simbolo di solidarietà.