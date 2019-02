Nel corso di tali attività, pattuglie del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, procedevano al controllo di un’autovettura in via Lago di Capestrano nella zona del complesso noto come “Il treno”, con a bordo solo il conducente, successivamente identificato un 41enne.

Nel corso del controllo, all’interno dell’autovettura venivano rinvenuti 25 grammi circa di eroina, 3 flaconi di metadone e denaro contante pari ad euro 250.

La perquisizione del domicilio del ragazzo permetteva di rinvenire e sottoporre a sequestro ancora una decina di flaconi di metadone.

Pertanto, su disposizione della Procura della Repubblica di Pescara, l’uomo veniva denunciato a piede libero.

La droga sequestrata avrebbe fruttato, alla vendita, circa 5.000 euro.

Il colpo inferto dalle Fiamme Gialle di Pescara si inserisce nell’ambito delle intensificazioni delle attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone più a rischio del capoluogo e, in particolare, nel noto quartiere di Rancitelli.