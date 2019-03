Sottoposte a perquisizione sono state trovate in possesso di nr. 2 calzini celati in tasca che utilizzavano al posto dei guanti allo scopo di non lasciare impronte digitali. Sono state identificate per V.C. e K.V. di 28 e 22 anni, entrambe residenti in provincia di Roma di origine balcanica, ed entrambe pluripregiudicate per aver commesso innumerevoli furti in abitazione. V.C. in particolare, peraltro in stato di gravidanza, è stata già tratta in arresto in flagranza di reato dalla Squadra Volante di Pescara per furto in abitazione il 29.09.2016.

E’ stato rintracciato il proprietario dell’abitazione che ha sporto denuncia ed, al termine degli accertamenti di polizia, le 2 donne sono state arrestate in flagranza per il tentativo di furto in aggravato dal porto ed utilizzo di oggetti adatti allo scasso; le due hanno trascorso la notte nella camera di sicurezza della Questura, in attesa della convalida degli arresti avvenuta nella tarda mattinata odierna.

Il processo sarà celebrato nei prossimi giorni; nel frattempo le due donne sono finite agli arresti domiciliari, nei comuni di Ciampino ed Aprilia da abitano.