in foto Daniele D’Angelo



Lo rende noto il neo commissario provinciale del partito che fa riferimento a Giorgia Meloni, Pierluigi Biondi: “D’Angelo e Del Signore sono due giovani e preparati amministratori che hanno fatto della politica sul territorio e per le persone una missione di vita. La loro adesione rafforza Fratelli d’Italia e conferma la vocazione del nostro partito, fatto di uomini e donne che sanno misurarsi con determinazione per il bene comune”.

“Per me è stato naturale aderire a Fratelli d’Italia. Vengo dall’esperienza civica di Benvenuto Presente di cui ho sposato principi e finalità – ha dichiarato d’Angelo spiegando la sua scelta - La mia posizione all’interno del Consiglio comunale non cambierà, in coerenza con il mandato elettorale. Credo nel progetto della Meloni, tanto più da oggi che a rappresentare il partito è chiamato il nostro sindaco. Entrare in Fratelli d’Italia significa per me affermare il valore di un progetto più ampio e di respiro”.

Dello stesso avviso Del Signore: “Approdare a Fratelli d’Italia rappresenta una normale evoluzione del mio percorso politico. Fare amministrazione consapevole per i cittadini, soddisfacendo le loro esigenze di ascolto, a contatto quotidiano con i nostri piccoli centri, ha fatto maturare in me l’idea di quanto sia importante aprirsi, condividere, anche rispetto a contesti nazionali. Alla base delle mie ragioni, dunque, c’è profonda fiducia in un disegno locale che oggi deve essere valorizzato attraverso legami extraprovinciali e regionali”.