ABRUZZO. Si terrà a Torino al centro congressi Lingotto il prossimo 13 e 14 aprile, la prima assemblea programmatica nazionale di Fratelli d'Italia. Sessanta sono i delegati elettivi che partiranno dall’Abruzzo ed altrettanti quelli di diritto, tra cui Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali e regionali, portavoce provinciali e comunali. Per partecipare come delegati elettivi, è sufficiente aderire alla carta dei valori di Fratelli d'Italia ed essere eletti nei seggi pubblici e aperti che si terranno per la provincia di Chieti sabato 6 aprile dalle 9:00 alle 12:00 presso la sede di Viale Abruzzo n° 138 a Chieti Scalo; per la provincia di Pescara Domenica 7 aprile in Piazza Salotto, dalla mattina al pomeriggio; per la provincia de L’Aquila sabato 6 aprile ad Avezzano, in Piazza Duomo, dalle 15:00 alle 18:30, e per la provincia di Teramo sabato 6 aprile a Roseto degli Abruzzi in Piazza della Libertà dalle 16:00 alle 19:00 ed il giorno successivo a Teramo in Via Ciotti n° 1 dalle 10:00 alle 13:00. Possono votare tutti i cittadini italiani che sottoscriveranno il manifesto dei valori di Fratelli d’Italia. Non si deve versare alcun contributo.