L'iniziativa di Fratelli d'Italia vedrà la partecipazione di Giorgia Meloni e sancirà l'insediamento di un gruppo di lavoro sul programma per le elezioni regionali che vedrà impegnati, oltre ai dirigenti e amministratori di partito, personalità della società civile esperte nei diversi ambiti su cui costruire obiettivi e progetti.



Un grande momento di apertura del partito alle istanze delle categorie, del territorio e a quel mondo delle professionalità che rappresentano le vere eccellenze della nostra regione e che spesso rimangono inascoltate e cui noi vogliamo dar voce. A portare il loro bagaglio di esperienza nella proposta di governo di FdI saranno infatti rappresentanti del mondo dell’università, della ricerca, della sanità, del lavoro, delle attività produttive, esperti ambientali e rappresentanti di categoria.



Le prossime regionali rappresentano un appuntamento molto importante per il futuro dell'Abruzzo e per la sua rinascita, l’impegno del partito di Giorgia Meloni è lavorare su un’importante proposta di governo. È per questo che Fratelli d'Italia ha invitato a partecipare le migliori energie della nostra regione per confrontarsi su idee e programmi per il rilancio dell’Abruzzo.