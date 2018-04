E' stato proprio D'Amario a proporre De Matteo in questo ruolo, e a trovare un entusiastico placet da parte di Pagano, il quale ha sottolineato l'impegno dell'azzurra in Forza Italia a Chieti, unitamente a un pizzico di rammarico per aver mancato di un soffio l'elezione in Parlamento nella tornata del 4 marzo scorso. "Sono certo - cosi' il coordinatore regionale - che con De Matteo alla guida Forza Italia avra' modo di crescere a Chieti in adesioni, partecipazione, consensi e contenuti". Pagano si dice certo di una stretta intesa con i rappresentanti istituzionali, a partire dal Sindaco Umberto Di Primio e dal consigliere regionale Mauro Febbo che "sapranno rafforzare il nostro ruolo e la nostra capacita' di dare rappresentativita' e voce alle esigenze e alle aspettative della popolazione sul territorio". Nazario Pagano, nell'augurare un proficuo lavoro alla neo delegata comunale De Matteo, l'ha esortata a promuovere da subito la campagna di adesioni al movimento e a costituire in tempi brevi un direttivo cittadino, per un confronto franco e amichevole con gli eletti e i simpatizzanti. La fase successiva sara' la creazione di gruppi di lavoro su argomenti prestabiliti per alimentare il dibattito nella comunita' teatina. A partire da quegli argomenti particolarmente pressanti come la sicurezza, l'ordine pubblico, la riduzione della pressione fiscale e l'attenzione alle fasce piu' deboli e disagiate della societa'.