Dopo il grande successo della prima edizione torna “Permanent make up Cruise experience”, la più originale esperienza di formazione ideata da Toni Belfatto e il suo staff. Venti i professionisti dell’estetica che saliranno a bordo della nave da crociera “Costa Diadema” che ospiterà una settimana intensa, dal 15 al 22 febbraio, di corsi di formazione dedicati alla dermopigmentazione e alle sue innumerevoli sfumature.

“Studiare divertendosi”, questo è lo slogan creato per l’iniziativa che darà l’opportunità a tutti partecipanti di acquisire nuove competenze in fatto di dermopigmentazione durante il giorno e partecipare a momenti di svago e intrattenimento alla sera.

Le giornate di formazione saranno cinque; sette i docenti (Toni Belfatto, Gianluca Garsia, Eleonora De Giacometti, Matteo Perazzi, Concetta D’Amelio, Cristiana Causo, Giuda Taddeo Persiani e Lella Caiazzo che è parte dello staff ufficiale dei docenti ma che quest’anno non potrà salire a bordo della nave perché in dolce attesa) che tratteranno i seguenti argomenti: l’importanza del tatuaggio artistico nella dermopigmentazione, la morfologia del viso, Bridge Eyebrows, il sopracciglio iperrealistico maschile, Starbright Lips, Perfect Eyes , scienza del pigmento, la ricostruzione areola mammaria, il marketing nella dermopigmentazione e Tricorigen: l’evoluzione della tricopigmentazione, ovvero il metodo innovativo e naturale nato per contrastare la caduta dei capelli e il diradamento sopraccigliare, ideato da Toni Belfatto con il supporto di un team di medici, biologi, chimici e cosmetologi, che sta già facendo il giro del mondo.

“Lavoreremo e studieremo divertendoci – spiega Toni Belfatto - ognuno di noi lavora 12 ore al giorno per 300 giorni l’anno. Abbiamo bisogno di una vacanza produttiva che ci dia la possibilità di ricaricarci, di avere nuovi stimoli, di arricchire le nostre conoscenze per essere pronti ad investire il nostro tempo in nuovi progetti”. “Questa non è più l’era del fare ma del fare meglio – aggiunge - relax, divertimento e formazione è un mix perfetto per un dermopigmentista di successo”.