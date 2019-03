Ci si potrà candidare fino a venerdì 5 aprile per entrare a far parte delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

In Abruzzo la ricerca riguarda in particolare l’area del territorio de L’Aquila e la residenza in questa provincia sarà considerata requisito preferenziale.

RFI, la società dell’infrastruttura del Gruppo FS, è infatti alla ricerca di giovani da inserire nelle proprie squadre specializzate nella manutenzione dei binari, delle linee di alimentazione elettrica dei treni e degli avanzati sistemi di gestione del traffico ferroviario.







Per candidarsi è necessario collegarsi alla sezione Lavora con noi del sito fsitaliane.it.

Fra i requisiti previsti dal bando, il diploma quinquennale di ambito Tecnico con indirizzi elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccatronica, meccanica ed energia costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica e un’età compresa fra 18 e 29 anni.

Maggiori dettagli https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca.

La ricerca in Abruzzo rientra nel vasto piano di assunzioni che il Gruppo FS Italiane ha avviato su tutto il territorio nazionale, con oltre 4.000 assunzioni previste.