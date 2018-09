La Giunta comunale di Fossacesia, ha infatti approvato l’adesione all’avviso pubblico del 3 agosto scorso della FLAG Costa dei Trabocchi, relativo al programma operativo FEAMP 2014/2020 (priorità 4 obiettivo specifico 4.1 - azione 1.A.2 approdi e porti multifunzionali) riguardante infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta del pescato locale. L’avviso licenziato dall’esecutivo fossacesiano, si rivolgeva anche ad altri centri della Costa. “Abbiamo riscontrato l’interesse dei pescatori locali, soprattutto l’attenzione del pubblico per la valorizzare delle realtà e dell’economia artigianale locale - ha affermato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. D’altro canto Fossacesia è impegnata in prima fila e da tempo nella valorizzazione della Costa. Da anni i nostri sforzi sono rivolti a salvaguardare la qualità delle acque di balneazione e del fiume Sangro e alla promozione dei prodotti della nostra agricoltura. “Con questo progetto-aggiunge il consigliere delegato Lorenzo Santomero - proseguiamo nel nostro percorso e allarghiamo l’offerta con il pescato locale. La struttura troverà spazio nell’area di rimessaggio, attualmente destinata alla piccola pesca, in Via Lungomare, migliorando nel contempo gli aspetti ambientali, percettivi e funzionali del di quell’aroea”. L’Amministrazione Comunale contribuirà anche a sostenere il settore della pesca, che potrà guardare al futuro con maggior ottimismo.