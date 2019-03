Nella motivazione viene specificato per "Essersi distinto per 20 anni per l’operato prestato nell’ambito dell’impegno civico profuso in favore dei cittadini e comunque di tutte le popolazioni che hanno avuto bisogno di assistenza in occasione di calamità naturali e forti disagi, collaborando con i vari livelli delle Istituzioni Locali, Regionali e Statali, portando quindi prestigio a Fossacesia”. “Questi volontari – ha affermato il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio – dal 1999 sono sempre al fianco della cittadinanza, disponibili sia per assistere la popolazione di Fossacesia, che per interventi in altre località, come avvenuto a L’Aquila nel 2009, e a Cavezzo nel 2012, colpite da disastri naturali. La loro opera è stata sempre preziosa e la città di Fossacesia ne deve essere orgogliosa. Essere volontari vuol dire non solo fornire un servizio ai cittadini, ma attuarlo con dedizione, professionalità e sacrificio, caratteristiche che cozzano con il momento storico che viviamo in cui latita l’altruismo. La Protezione Civile è un esempio che spero possa attrarre tanti giovani”.