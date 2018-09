Il trabucco o trabocco (nelle varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, bilancia o travocco)

è un'antica macchina da pesca tipica delle coste garganiche, molisane e abruzzesi, tutelata come

patrimonio monumentale dal Parco Nazionale del Gargano e diffusa nel basso Adriatico.

Il trabocco è un'imponente costruzione realizzata in legno strutturale che consta di una piattaforma

protesa sul mare ancorata alla roccia, dalla quale si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua, due

(o più) lunghi bracci, detti antenne, che sostengono un'enorme rete a maglie strette detta trabocchetto.

La tipologia originale abruzzese, tecnicamente detta bilancia, insiste spesso su litorali meno profondi e

si caratterizza pertanto per la presenza di una piattaforma in posizione trasversale rispetto alla costa,

alla quale è collegata da un ponticello costituito da pedane di legno, inoltre le bilance hanno un solo

argano, azionato elettricamente spesso,

Secondo alcuni storici pugliesi, il trabucco sarebbe un'invenzione importata dai Fenici. La più antica

data di esistenza documentata risale al XVIII secolo, periodo in cui i pescatori dell'Abruzzo dovettero

ingegnarsi per ideare una tecnica di pesca che non fosse soggetta alle condizioni meteomarine della

zona. I trabocchi, infatti, permettono di pescare senza doversi inoltrare per mare: sfruttando la

morfologia rocciosa di alcune zone pescose della costa, venivano costruiti nel punto più prominente di

punte e promontori, gettando le reti verso il largo attraverso un sistema di monumentali bracci lignei.

I primi trabocchi abruzzesi attuali della costa teatina furono costruiti da famiglie ebree intorno alla fine

del XVIII secolo. Nel 1889 Gabriele D'Annunzio affittò una villa presso San Vito Chietino, rimanendo

colpito dai trabocchi, in particolare dal trabocco Turchino, che descrisse nel romanzo Il trionfo della

morte (1894).

Il trabucco è tradizionalmente costruito col legno di pino d'Aleppo, il pino comune in tutto il medio

Adriatico; questo perché è un materiale pressoché inesauribile, data la diffusione nella zona,

modellabile, resistente alla salsedine ed elastico (il trabocco deve resistere alle forti raffiche

di Maestrale che battono il basso Adriatico). Alcuni trabocchi sono stati ricostruiti negli ultimi anni,

grazie anche a finanziamenti pubblici,ma hanno perso da tempo la loro funzione economica che nei

secoli scorsi ne faceva principale fonte di sostentamento di intere famiglie di pescatori, acquistando in

compenso il ruolo di simboli culturali e di attrattiva turistica. Alcuni trabocchi sono stati convertiti in

ristoranti.

La tecnica di pesca, peraltro efficacissima, è a vista. Consiste nell'intercettare, con le grandi reti a trama

fitta, i flussi di pesci che si spostano lungo gli anfratti della costa. I trabocchi sono posizionati là dove il

mare presenta una profondità adeguata (almeno 6m), ed eretti a ridosso di punte rocciose orientate in

genere verso SE o NO, in modo da poter sfruttare favorevolmente le correnti.

Il Trabocco Turchino

Diffusissimi lungo tutta la costa della Provincia di Chieti cui sono originari, i trabocchi sono così

frequenti che danno vita alla cosiddetta Costa dei Trabocchi, che si estende precisamente

da Ortona a Vasto. Il punto focale della costa sono il centro di Fossacesia e San Vito Chietino.

L'Eremo dannunziano (chiamato anche eremo di San Vito) è un casolare (adibito ad eremo) costruito

su un promontorio localizzato nella contrada delle Portelle a San Vito Chietino, dove nell’estate del

1889 risiedette Gabriele d’Annunzio.

La zona, nonché il promontorio stesso e il litorale sottostante, è chiamata promontorio dannunziano. A

poca distanza vi è il Trabocco Turchino e l'omonima spiaggia.

In questa residenza il poeta pescarese soggiornò dal 23 luglio al 22 settembre 1889 insieme alla sua

amante Barbara Leoni (soprannominata la “bella romana”), qui trovò ispirazione e ambientazione per

il Trionfo della Morte, ultimo della cosiddetta trilogia dei Romanzi della Rosa dopo Il

piacere e L'innocente. Nel testo è ai piedi del promontorio che i protagonisti del romanzo perdono la

vita. La residenza è oggi di proprietà privata.

L'abbazia di San Giovanni in Venere si trova nel comune di Fossacesia. Il complesso monastico di

San Giovanni in Venere è composto da una basilica e dal vicino monastero, entrambi costruiti all'inizio

del XIII secolo in luogo del piccolo monastero preesistente . La posizione è, molto panoramica su di

una collina che domina la costa vicina per diversi chilometri verso nord e verso sud. Dal dicembre 2014

il sito è in gestione al Polo museale dell'Abruzzo.

La chiesa presenta la struttura classica delle basiliche di stile cistercense, con tre navate separate da

archi ogivali e soffitto di legno. La facciata principale presenta il portale della Luna, tutto in marmo,

decorato con altorilievi e con materiali antichi di recupero. Sul lato sud si trovano il portale delle Donne

(ingresso laterale, è quello comunemente usato), anch'esso adorno di decorazioni marmoree, ed il

campanile mozzato, le cui feritoie tradiscono l'uso di torre difensiva che ne fu fatto. Opposte alla

facciata principale, si trovano tre absidi, la cui decorazione ad archi e bifore rivela un certo gusto

arabeggiante.

Sotto l'altare maggiore si trova la cripta, in cui fanno bella mostra di sé delle colonne di epoca romana.

Le absidi sono decorate da affreschi del Duecento. Sotto l'ingresso principale è un altro locale, ricavato

nel Duecento dai resti dell'abside dell'antica chiesa paleocristiana.

Del monastero originario rimangono tracce nell'area dell'attuale convento (sul versante orientale, vicino

al campanile interno): era una struttura a rettangolo allungato, su quattro livelli, con accesso

sopraelevato, rifatta e restaurata in età rinascimentale. All'abate Oderisio II si deve

il chiostro duecentesco che si svolgeva su tre lati (in gran parte ricostruito nella prima metà

del Novecento) con trifore con colonnelle in marmo ed abaco a stampella. Sui tre lati si sviluppava il

complesso abitativo e produttivo benedettino del XIII secolo, di cui rimane visibile l'attuale area

conventuale e parte del settore settentrionale basso (più vicino all'ingresso alla chiesa), caratterizzata

da strette feritoie (arciere).

Il riferimento a Venere deriva da una tradizione che individua un tempio pagano sul luogo dell'attuale

chiesa (un tempio, secondo alcuni, costruito nell'80 a.C. e dedicato a Venere Conciliatrice). L'unica

traccia di questo tempio sarebbe rimasta nel toponimo Portus Veneris, che designava un approdo

posto alla foce del fiume Sangro in epoca bizantina (ricordiamo che i Bizantini controllarono le zone

costiere del meridione fino all'XI secolo, quando furono definitivamente cacciati dai Normanni)

Un secondo riferimento a Venere è dato dal fatto che sotto l'Abbazia è ubicata la cosiddetta fonte di

Venere, fontana romana dove secondo una tradizione paganeggiante sussistente fino alla metà del

Novecento, le donne che desideravano concepire un figlio si recavano ad attingere l'acqua sgorgante

dalla stessa.

Sempre secondo la tradizione, il primo nucleo del monastero andrebbe ricercato in un cellario (piccolo

ricovero) per frati benedettini, dotato di una cappella, fatto edificare da un certo frate Martino nel 540.

Questi avrebbe fatto demolire il tempio pagano, ormai abbandonato, per costruirvi il cellario. Il primo

documento storico che parla di Sancti Johannes in foce de fluvio Sangro è, però, solo dell'829; tuttavia,

recenti scavi(1998) hanno riportato alla luce i resti di un edificio di culto paleocristiano ed alcune

sepolture databili al VI-VII secolo. Inoltre nei mesi tra dicembre 2006 e febbraio 2007 ulteriori

ritrovamenti archeologici dovuti alla pavimentazione della piazza antistante l'abbazia hanno riportato

alla luce una necropoli italica risalente al V secolo a.C.

Intorno all'anno Mille è documentata la prima espansione del monastero: i Conti di Chieti Trasmondo I e

Trasmondo II fecero ampliare il cellario, trasformandolo in un'abbazia cassinese, e donarono agli abati

vasti terreni e diritti di pedaggio sul vicino Portus Veneris. Nel 1047 all'Abbazia fu concessa la

protezione imperiale. Intorno al 1060 l'abate Oderisio I, temendo l'avanzata dei Normanni verso la

Contea di Chieti, fece fortificare il monastero sul lato occidentale, come ancora nel XVIII secolo

testimoniava un'epigrafe contemporanea all'opera, e fondò il castrum di Rocca San Giovanni; in

occasione di questa fortificazione, l'antica fonte romana venne inserita all'interno del circuito murario

del Monastero, sottraendola di fatto all'uso dei coloni laici circostanti e rendendola esclusivo

appannaggio dei monaci.

Nel XII secolo l'abbazia raggiunse il culmine del suo splendore. Nel 1165, l'abate Oderisio II di

Collepietro - Pagliara diede il via ai lavori per la costruzione della nuova chiesa e di un monastero molto

più grande. Se la chiesa è quella che vediamo ancora oggi (benché spogliata di tele e sculture), il

monastero attuale è solo una piccola parte di quello che doveva essere intorno al 1200. Pare che

ospitasse stabilmente dagli 80 ai 120 monaci benedettini, in una struttura dotata di aule studio,

laboratori, una grande biblioteca ed un ricco archivio ,locali per gli amanuensi, due chiostri, un forno, un

ambulatorio, delle stalle, un ricovero per i pellegrini ed altro ancora..

Nel XII secolo, nell'Abbazia si ritirò Berardo da Pagliara, uomo di origini teramane e molto noto per la

sua umiltà e la dedizione assoluta alla preghiera. Dopo la morte del vescovo Uberto, nel 1116 Berardo

venne letteralmente preso dai suoi concittadini e ricondotto, con mille preghiere, a Teramo. Ne

divenne vescovo. Dopo la sua morte (1122), Berardo fu proclamato santo e da allora egli è il patrono di

Teramo.Dal punto di vista politico, in quegli anni l'abate di San Giovanni era il più

grande feudatario ecclesiastico del Regno di Sicilia.

Nel Trecento cominciò il declino dell'abbazia, non riuscì più a pagare le imposte alla Curia romana e

per questo, dal 1394, fu soggetta ad abati commendatari, cioè nominati dal Papa anziché eletti

dal Capitolo dell'abbazia.

Nel 1585, Papa Sisto V concesse in perpetuo l'abbazia e quanto rimaneva del suo feudo

alla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. Nel 1626, i Filippini concessero la giurisdizione

religiosa dell'abbazia e dei paesi che da essa dipendevano all'Arcivescovo di Chieti. Nel 1871, infine, il

neonato Regno d'Italia confiscò il monastero ed i suoi beni alla Congregazione. Nel 1881 l'Abbazia fu

dichiarata monumento nazionale ed assegnata in custodia agli stessi Filippini.

I decenni che seguono ne segnarono il progressivo degrado, causato dalla scarsa manutenzione, da

alcuni terremoti e, infine, dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Dagli anni cinquanta in poi, una lunga serie di restauri ci ha restituito in buone condizioni la chiesa e ciò

che rimane del monastero.

