La Notte Bianca dello Scalo si svolgerà sabato 15 settembre con inizio alle 19.30 e coinvolgerà l’intero “quadrilatero” intorno piazzale Marconi (via de Virgiliis, via Scaraviglia, viale Abruzzo, viale Croce) che sarà reso pedonale per ospitare spettacoli musicali e d’intrattenimento e stand enogastronomici.



Sarà questo l’appuntamento clou del cartellone degli Eventi Scalini 2018, annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall’Assessore alle Attività Produttive, Carla Di Biase e da Cristian Rapposelli dell’Associazione di promozione culturale “Club 54”.



Spettacoli musicali, artisti di strada con musicisti, trampolieri, giocolieri e mangiafuoco, dj set, spettacoli di danza, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato, animazioni per bambini, il tutto per rendere “HEROES” (questo il nome dato alla Notte Bianca di Chieti Scalo) un format con 8 ore No Stop di musica - da quella anni 70/80, alle ‘tribute’, dal rock mediterraneo, ai ritmi latini – buon cibo e animazione.



La Notte Bianca dello Scalo sarà preceduta, domani, giovedì 13 settembre, dal “Festival degli Abbracci – AbbracciAMO Chieti” che si snoderà da piazza San Pio X (ore 22.00) a piazzale Marconi per un abbraccio collettivo.



Venerdì 14 settembre, alle ore 20.30, sempre in piazzale Marconi, si terrà un evento pugilistico organizzato dalla scuola pugilistica Diodato.



«Un programma condiviso e realizzato in sinergia con i commercianti dello Scalo – ha spiegato l’Assessore Carla Di Biase – al fine di rendere il cartellone ricco di momenti per tutti, dai più piccoli, agli studenti universitari. Durante la Notte Bianca ogni strada, autogestita dagli stessi esercizi commerciali del posto, proporrà eventi e band musicali differenti. Il Comune di Chieti, oltre alla consulenza logistica e al coordinamento del traffico e della viabilità, ha previsto per ogni commerciante l’abbattimento totale della TOSAP mentre sarà a titolo gratuito il coordinamento artistico degli eventi musicali da parte dell’associazione Club 54».









PROGRAMMA





13.09.2018

CONCERTO “DESPERADOS” Cover Ufficiale Italiana di MANNARINO

Piazzale marconi inizio ore 21.00 circa

ROAD FOOD Via Avezzano - Piazzale Marconi - Colonnetta – apertura ore 19.00 circa



14.09.2018

EVENTO PULIGISTICO Organizzato da “SCUOLA PUGILISTICA DIODATO” in Collaborazione con NINO FACCIOLA’ e PELACCIA TOTO’ Decima Edizione - 2° MEMORIAL PINO BELLIA

Piazzale Marconi inizio ore 20.30 circa

ROAD FOOD Via Avezzano – Piazzale Marconi – Colonnetta – apertura ore 19.00 circa L’Evento



15.09.2018

NOTTE BIANCA CHIETI denominata “HEROES”

Inizio serata prevista per le 19.30 – chiusura tarda notte

ROAD FOOD : normal food – tipic food – special food – drink & beverage – degustazioni

Su Via Scaraviglia – Via De Virgiliis – Viale Benetto Croce – Viale Abruzzo - Via Colonnetta – Via Avezzano – Piazzale Marconi

EVENT TO :

PIAZZALE MARCONI

LIVE BAND “ITALIANITA’”

LIVE BAND “ITALIA 90”

MUSIC SET “HEROES”

VIDEO SET “HEROES”

VIA DE VIRGLIIS

LIVE BAND “EXPRESSION LATIN”

LIVE BAND “MONDOVISIONE”Cover Ligabue

DJ SET

VIA SCARAVIGLIA

LIVE BAND “STEFANO GIANNINI – GIANNI FRESCHI /Vasco Zucchero” –SPECIAL GUITAR GUEST GIULIO GALLI

LIVE BAND “CARLO SPLENDIANI & PINO BLONNA”

DJ SET

VIALE ABRUZZO

LIVE “JAZZ SET”

DJ SET

TRUCCAB

GONFIABILI

SPETTACOLI PER BAMBINI

VIALE BENEDETTO CROCE

TRAMPOLIERI LUMINOSI

MUSICI ITINERANTI E SPETTACOLI DI FUOCO

SPETTACOLO DI MAGIA

MUPPETS MASHA E ORSO – MINNIE E TOPOLINO

LIVE BAND “ITALIAN SWINGDANCE SOCETY”

DJ SET CONTEST



AbbracciAMO CHIETI – Prima città al mondo ad abbracciare per la giornata mondiale degli abbracci. RITROVO ORE 22.00 IN PIAZZA SAN PIO X e ARRIVO INTORNO ALLA MEZZANOTTE IN PIAZZALE MARCONI PER ABBRACCIO COLLETTIVO IN PIAZZA.



16.09.2018

“ARTISTI RIUNITI” Concerto dei Frontman delle migliori COVER BAND ABRUZZESI Organizzato in collaborazione con il bar “CAFFE’ DEGLI ARTISTI”

Piazzale Marconi inizio ore 21.30 circa

ROAD FOOD : Via Avezzano – Via Colonnetta – Piazzale Marconi