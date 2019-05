È per queste ragioni che non si può che esprimere soddisfazione per il 7,55% ottenuto in città, che determina una crescita rispetto al risultato locale delle elezioni europee di cinque anni fa, di circa due punti percentuali, ponendo Fratelli d’Italia tra i partiti in continuo aumento e consolidamento dei risultati elettorali, senza alcun effetto fisarmonica”. È quanto ha affermato Marco di Michele Marisi, segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni europee in città e ringraziando quanti si sono spesi in questa campagna elettorale, in primis i Consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero e il coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi.



“Sebbene i risultati delle elezioni europee, considerando anche l’assenza di un candidato della zona, siano sostanzialmente frutto di un voto di opinione nazionale, i cittadini di Vasto hanno voluto particolarmente premiare la classe dirigente locale. Per questo, la percentuale di Fratelli d’Italia in città, superiore alla media regionale e provinciale, oltre ad inorgoglirci, ci carica evidentemente di una responsabilità sempre maggiore” ha concluso di Michele Marisi.