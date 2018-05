“Sono contento che sempre più comuni si rivolgano a noi per la gestione dei servizi, un riconoscimento importante della quotidiana dedizione della società e dei suoi dipendenti alla pulizia e al decoro degli spazi, e sono orgoglioso dell’attenzione dei nostri cittadini verso la raccolta differenziata che ha raggiunto una media, nel nostro bacino di utenza, dell’81,5% nello scorso anno”, afferma il Presidente Ranieri. Nelle prossime settimane avvieremo, insieme con le amministrazioni comunali, una serie di momenti di comunicazione per illustrare le novità previste nel sistema di raccolta dei rifiuti e le buone pratiche della raccolta differenziata. Dopo la fase di avvio, in cui si assicura la continuità con la precedente gestione, si passerà gradualmente alla fornitura dei nuovi calendari di raccolta e delle attrezzature. Per il comune di Crecchio il calendario resterà invariato fino a fine anno, mentre, per i cittadini del comune di Casoli il nuovo calendario sarà in vigore dal 1 giugno. Nell’ottica di garantire un servizio efficiente in tempi rapidi, durante il periodo di transizione, il personale Eco. Lan. sarà presente sul territorio per effettuare sopralluoghi nei condomini e presso le utenze non domestiche, così da individuare le soluzioni più adeguate alle singole esigenze.