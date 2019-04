E' un abruzzese di Cepagatti, in provincia di Pescara, il campione del mondo di pizza in teglia. Si tratta di Angelo D'Intino,della pizzeria Made in Italy di Cepagatti. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della 28esima edizione dell'evento mondiale dedicato al piatto più amato che si è tenuta il 9 10 e 11 aprile scorsi a Parma.

Il pizzaiolo abruzzese ha trionfato con la sua 'Made in Italy', a base di formaggi, melanzane, salsiccia, rucola, gorgonzola, tartufo, parmigiano e noci, una vera prelibatezza che ha entusiasmato la giuria. Un'edizione da record, quella di quest'anno del Campionato mondiale della pizza con oltre 770 tra chef e pizzaioli, più di mille gare e 42 nazioni rappresentate.

Trentacinque anni, sposato e con due figli, Angelo D'Intino è pizzaiolo da sei anni e da cinque ha aperto la sua attività in località Villareia di Cepagatti, specializzata proprio in pizze in teglia. E' stata la madre, abile cuoca, a trasmettere ad Angelo la passione per la pizza. Un premio che rappresenta un vanto per la Regione Abruzzo.