Quando i poliziotti hanno perquisito la macchina di M.M., commerciante 23enne di Imola (Bologna), hanno scoperto, ben nascosti all'interno del sedile del passeggero, due panetti di cocaina del peso complessivo di quasi 515 grammi. Il giovane aveva anche 1.600 euro in contanti la cui provenienza non è riuscito a spiegare e così anche la somma in denaro è stata posta sotto sequestro. E' stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e rinchiuso nel carcere di Castrogno a disposizione del magistrato.