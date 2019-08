Gianluca Caporarle



Lunedì 5 agosto alle 21 nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria a Portolungo, Santa Maria di Basciano, ci sarà il Gianluca Caporarle Trio con Caporale al sax, Fabrizio Ginoble all’organo hammond e Glauco Di Sabatino alla batteria. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nel Teatro Santo Spirito di Cellino Attanasio, comunicazioni nel merito sono reperibili sulla pagina Facebook della rassegna; mentre giovedì 8 agosto, il decimo e penultimo appuntamento della rassegna si terrà nell’Abbazia di San Clemente a Guardia Vomano di Notaresco, dove ci sarà il concerto dal titolo “Sacro e profano” con Mario Spinnicchia al pianoforte con musiche di Beethoven e Debussy.







Mario Spinnicchia



La rassegna concertistica, che terminerà il 12 agosto, è organizzata dall’Associazione Culturale Luzmek con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini in collaborazione con Itaca – Agenzia per lo Sviluppo Locale, con la Valle delle Abbazie, con ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo e con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Ministero per i Beni e le attività culturali.



A chiudere questa stagione il Trio Essentia il 12 agosto nel Teatro Santo Spirito a Cellino Attanasio con Vanessa Di Cintio al violino, Umberto Aleandri al violoncello e Carlo Michini al pianoforte.



Il costo dei biglietti (acquistabili su ciaotickets o in loco la sera del concerto) è di 10 € prezzo intero, 8 € il ridotto (under 26 e over 65, soci FAI e FIDAS); abbonamento intero 70 €, ridotto 50 €, numerose le agevolazioni previste. Per ulteriori informazioni info@concertidelleabbazie.it e www.concertidelleabbazie.it.



Conservando almeno un biglietto degli undici spettacoli della rassegna Concerti delle Abbazie, dal primo settembre 2019 sarà possibile, esibendolo, acquistare un abbonamento ridotto dei concerti della stagione del Teatro Comunale di Teramo a cura di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini.