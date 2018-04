La prima è la Bandiera Verde, assegnata dai pediatri italiani alle spiagge ideali per bambini e famiglie e che il Comune riceverà domani, 25 aprile, nella cerimonia al Pala Dean Martin di Montesilvano dove saranno presenti i rappresentanti istituzionali delle 136 località italiane, tra le quali otto abruzzesi, insignite del vessillo. La seconda è la Bandiera Blu della FEE, la Fondazione per l’Educazione Ambientale, che verrà consegnata il 7 maggio prossimo a Roma, nella Sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche.“Al pari dello scorso anno”, dichiara il sindaco Francesco Mastromauro, “anche in questo 2018 Giulianova si caratterizza dunque come località d'eccellenza sotto il profilo turistico-ambientale annoverando due preziose e rilevanti attestazioni di qualità. Un risultato che inorgoglisce ponendoci in posizione di assoluto riguardo nel contesto regionale e nazionale e che credo sia la migliore prova, indubbiamente la più obiettiva, del nostro impegno e di un lavoro di squadra che, spesso silenzioso, è stato portato avanti con tenacia. Ed è anche la miglior risposta da dare a quanti, disconoscendo il valore del nostro impegno, con troppa facilità si producono in osservazioni negative che raramente sono critiche costruttive”.