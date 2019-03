“Il suo gesto, su cui sono certo abbia riflettuto molto e non senza contrasti interiori, dimostra come l’appello alla responsabilità rivolto all’intera classe dirigente e politica aquilana, lanciato nel giorno delle dimissioni dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sia stato compreso appieno” spiega il coordinatore. “Per ragioni personali, che rispetto profondamente, ha scelto di compiere un passo di lato: il suo impegno, infatti, non termina con questa esperienza. Fratelli d’Italia sa che potrà continuare a poter contare sul grande bagaglio di conoscenze e competenze che Alessandro Piccinini ha maturato nel suo lungo e importante percorso amministrativo per continuare a crescere ed essere al fianco dei cittadini. A lui vanno i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto finora e un grande in bocca al lupo per il suo futuro, sia dal punto personale che professionale. Rivolgo lo stesso augurio al Primo Cittadino e ai nuovi componenti la Giunta comunale del Capoluogo d'Abruzzo. Donne e uomini dalle grandi capacità che hanno deciso di mettersi al servizio della comunità per dare continuità al buon governo del centrodestra nella città dell'Aquila” conclude Sigismondi.