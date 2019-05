A Regione e Governo chiediamo concentrazione sul problema e supporti concreti per evitare di arrivare tardi. - dice il Pd - Occorre intervenire subito su questi segnali d’allarme del settore industriale. L’Amministrazione Comunale di San Salvo, gli eletti in Regione della Lega e quelli eletti in Parlamento del M5S, nostri concittadini provinciali, dovrebbero dedicare maggiore attenzione ai territori di provenienza. Il Pd è a disposizione per queste battaglie che non hanno colore politico e che incidono profondamente sulla vita delle comunità. - continua la nota - I lavoratori e le aziende non possono essere abbandonati dalla Politica. Il partito, gli eletti e gli amministratori del PD sono aperti al dialogo costruttivo con tutti gli attori sociali per elaborare proposte e risposte ad un problema che investirebbe uomini e donne che lavorano negli stabilimenti produttivi interessati.Un ragionamento che vale per Denso, per Sevel e anche per tante ditte minori che vogliono sopravvivere e crescere. "