Tindora Cosmetics, brand abruzzese certificato AIAB, specializzato in ricerca e sviluppo di cosmesi Biotecnologica di alta gamma e 100% made in Italy , farà il suo debutto ufficiale a Roma, venerdì 7 giugno 2019, dalle 18:20, con un grande evento all’insegna della bellezza, presso lo storico Salone Franco & Cristiano Russo, in via Frattina, 99, nel centro storico della Capitale, organizzato dalla nota PR Barbara Molinario.



Una location elegante, ideale per presentare la sua Esclusiva Linea Viso, idratante e anti-age dedicata all’oro rosso d’Abruzzo, lo zafferano dell’altopiano di Navelli, la spezia più costosa e ricercata al mondo, dalle fantastiche proprietà rivitalizzanti, anti-infiammatorie ed antiossidanti.









Prodotti di altissimo livello, con un delicato processo di lavorazione, biologici, senza conservanti, oli e burri minerali, riservati ad un pubblico selezionato ed esigente. Gli stessi, oltre lo zafferano, contengono i migliori eccipienti attualmente conosciuti in campo cosmetico, tra i quali i Pre-Probiotici, che preservando il microbiota cutaneo rafforzano le nostre difese, il Sale sodico dell’acido ialuronico che penetra nei diversi strati dell’epidermide garantendo una perfetta idratazione, Il Coenzima Q10 che risulta un valido supporto nel contrastare l’invecchiamento cutaneo, il Cardo Mariano dall’azione purificante ed antiossidante. La linea completa contribuisce a ripristinare idratazione, elasticità, compattezza e luminosità naturali su ogni tipo di pelle, anche se sensibili o iper-reattive, ritardando e riducendo la comparsa di macchie scure e dei segni del tempo.



L’evento sarà un’occasione per conoscere e testare i prodotti del marchio, ma anche per incontrare dal vivo gli ideatori di questi piccoli tesori e conoscerne la storia. L’azienda, fondata da una famiglia di imprenditori, si trova a L’Aquila ed ha iniziato la sua attività a seguito del terribile sisma che nell’aprile 2009 distrusse la città, con gravissime conseguenze sociali ed economiche per tutta l’area. Gli stessi decisero, quindi, di rialzarsi in piedi, seppur con fatica, ripartendo da una delle ricchezze più apprezzate della loro terra: lo zafferano.



“I prodotti della nostra azienda sono pensati per un pubblico di nicchia, attento agli eccipienti ed esigente, per questo vengono venuti solo attraverso pochi e selezionati canali. – Ha commentato Fiorella Bafile, responsabile Marketing Tindora Cosmetics – Siamo lieti di poter incontrare i nostri clienti e tutti gli appassionati di cosmetica, per poter avere con loro un confronto di persona e l’opportunità di raccontare tutta la filosofia che c’è dietro ogni nostro prodotto. Abbiamo scelto di fare l’evento presso il Salone di Cristiano Russo, non solo perché è uno degli hair stylist più apprezzati di Roma, ma, soprattutto, per il suo essere sempre attento alle nuove tendenze e per la sua sensibilità nei confronti di prodotti naturali e sostenibili!