Il terribile scontro è avvenuto intorno alle sei nei pressi nell'area di servizio Il Girasole. Per cause ancora in corso di accertamento una fiat panda di colore rosso alla cui guida vi era la giovane donna è andata a schiantarsi contro il pulman di linea Atm, il mezzo a sua volta ha finito la sua corsa nel parcheggio dell'area di sosta. La donna non ce l'ha fatta, l'autista dell'autobus, A.T. classe 76, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vasto. Sarebbero stati feriti anche alcuni automobilisti che erano in sosta nell'area di servizio e che sarebbero stati travolti dall'autobus. sul posto il 118 abruzzo e Molise, vigili del fuoco di vasto polizia e carabinieri. Non si esclude che il sisnitro sia stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia.