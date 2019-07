Nel dispositivo si legge che, in applicazione dell’articolo 8 dello Statuto regionale, la Regione intende valorizzare l’apporto di un illustre Abruzzese, quale Gabriele D’Annunzio, all’evoluzione storica, sociale e culturale della Repubblica in occasione della ricorrenza dell’Impresa di Fiume che si compì il 19 settembre 1919.

In occasione del centenario, la Regione organizzerà a Pescara un evento celebrativo da tenersi nei luoghi dannunziani delle quattro provincie. La legge promulgata demanda alla Giunta regionale e alla presidenza del Consiglio regionale il compito di organizzare la rievocazione e autorizza, all’uopo, una spesa massima a carico del bilancio regionale non superiore a 150 mila euro, prevedendo la possibilità della coperture di eventuali ulteriori spese con il contributo di sponsor privati.